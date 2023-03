De reactie die u wist dat zou komen. Uiteraard moet Dmitri Medvedev zijn politieke buttbuddy Poetin verdedigen nadat het Internationaal Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Russische president. Hoewel hij in eerste instantie nog zinnige punten oppert over het gebrek aan reactie vanuit het strafhof op de oorlogsmisdaden van de Verenigde Staten in Afghanistan en Irak, verzandt het betoog al vrij snel in voorspelbare dreigementen. "Iedereen leeft onder God en raketten. Een gerichte inzet van een hypersonische raket vanaf een Russisch schip in de Noordzee op de Haagse rechtbank is goed voorstelbaar." Het meest opvallende is niet de dreiging van raketten op onze politieke hoofdstad, maar Medvedevs overtuiging dat Rusland ermee weg kan komen. "Het strafhof is gewoon een ellendige internationale organisatie, niet de bevolking van een NAVO-land. Daarom zal dit de oorlog niet beginnen." We geven toe dat ene Mark R. niet altijd met de stevigste vuist richting het Kremlin zwaaide na MH17, maar de illusie dat de NAVO een dergelijke aanval niet aangrijpt als excuus om zichzelf op het strijdtoneel uit te nodigen is van een andere orde. Het is een ongefundeerde grote mond voor een club die al maanden doet over het innemen van een nietig provinciestadje in het oosten van Oekraïne en we hadden niet anders verwacht.

Deze schreeuwer begint ook voorspelbaar te worden

Ondertussen in de loopgraven: "Koffie?"