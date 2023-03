Het is best spannend wat het CDA nu gaat doen. Ze kunnen een bepalende rol hebben in hoe het verder gaat in dit land. Binnen de coalitie zullen vvd en 66 door willen gaan. VVD hebben het aardig gedaan, Rutte slijmt overal doorheen. 66 haat burgers, haat democratie en hebben schijt aan wat verkiezingen aan uitslagen geven. De eerste reacties waren “we gaan gewoon door”. CU snap ik werkelijk niets van, waarom zitten ze in zo’n coalitie? 66 spuugt op CU.

Het CDA blijft impopulair als ze mee blijven doen. Er uit stappen zal geen directe verbetering geven in de polls, maar het is een situatie waarin je kan bouwen aan iets nieuws, dus lijkt de beste optie.

Staat tegenover dat Hoekstra en de Jonge natuurlijk wel leuk carrière willen maken en het is de vraag of CDA er ooit bovenop komt en dus of ze op het juiste paard wedden. Mooie overheidsbanen zijn er in het land en daarbuiten in EU of internationale instituten. Daar heeft Kaag invloed en kiezen ze daarvoor dan is loyaal blijven aan Kaag hun beste optie.

Wat wordt het?

Over Hoekstra:

Ik zou toch wat positiefs over de man willen zeggen, heb er lang over getwijfeld. Hij is nu de kop van jut, maar in het vorige kabinet vonden veel mensen hem toch wel OK. Hij durfde op financiën de strijd op Europees niveau aan met de dwingeland Macron, die was echt woest op hem. Hij heeft een coalitie van 7 of 8 kleinere landen gevormd die zo tegenwicht gingen bieden tegen Frankrijk. Vind ik dan wel weer te prijzen.

Het is ook niet zo’n egotripper als de Jonge, althans zoals ik hem zie. Het CDA is al lang aan het instorten en hij heeft de leiding genomen, na dat eerst niet willen. Is het CDA passé omdat Hoekstra daar zit, of was die partij dat al lang? Ik denk dat laatste.

Een groot minpunt van Hoekstra vind ik dat hij opnieuw in een haast crimineel te noemen kabinet Kaag Rutte is gaan zitten ondanks de werkelijk ongehoorde schandalen waar Rutte 3 al voor stond. Ook dat hij het toe heeft gelaten dat een getrouwe partijgenote als Mona Keijzer op staande voet werd ontslagen omdat ze haar oprechte zorg en mening had gegeven.