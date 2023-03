Bestaanszekerheid crisis.

Helpt het eigenlijk om alles een crisis te noemen? Geeft dat een warm gevoel van binnen dat je kan vingerwijzen naar de regering en daardoor alle eigen verantwoordelijkheid kan loslaten?

Ik hoef maar naar het oosten te kijken en ik zie mensen die wel een crisis hebben. Een echte.

Is er eigenlijk wel een asielcrisis? Er is een gebrek aan opvangplekken maar ook een gebrek aan mensen die de laagbetaalde vacatures gaan vullen. Never waste a good crisis zeggen ze wel eens in Amerika. Dat hele land is gebouwd op al dan niet gedwongen immigranten. Goedkope arbeid van joden en Italianen en Ieren was niet welkom maar kijk nu eens.

Is er eigenlijk wel een energiecrisis? We zijn eindelijk van de Russen af en ja dat kost een paar extra rotcenten en we moeten zuiniger doen maar hoeveel mensen zwerven nu wezenloos op straat na de energiecrisis? Hoeveel zijn er van de honger omgekomen of doodgevroren.

Bestaanszekerheid.