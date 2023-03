Wat gaat er ongelooflijk veel goed in Nederland, wat zijn we gelukkig. En wat gaat er ook ongelooflijk veel slecht, je zou er een blog over kunnen beginnen. We hebben al 100 jaar Mark Rutte, maar we zijn wel heel gelukkig. Boeren worden hun huis uit gedwongen, wel gelukkig. Vlaggen op de kop, wel gelukkig. Verloren van Argentinië, wel gelukkig. Niemand kan een huis vinden, wel gelukkig. Boodschappen onbetaalbaar, wel gelukkig. Energie duur, wel gelukkig. Scheuren in je huis in Groningen, wel gelukkig. Toeslagenouders tot zelfmoord gepest, wel gelukkig. Boel demonstrerende wappies en klimaatgekkies, wel gelukkig. Heel veel gare vingerwapperende gozertjes van D66, wel gelukkig. Schiphol boe boe, wel gelukkig. Uitgeprocedeerde kansloze asielzoekers slopen Ter Apel, wel gelukkig. Crisis crisis crisis, wel gelukkig. Eigenlijk is (bijna) iedereen heel gelukkig in Nederland. In Finland zijn ze het gelukkigst, want daar hebben ze Sanna Marin, en in Afghanistan zijn ze gek genoeg wat minder gelukkig. Dolgelukkige week allemaal!