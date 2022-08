Lijkt mij niets zo iemand als minister-president. Staat daar met b-artiesten, influencers en ander b-volk narcistisch als een dronken idioot midden in nacht voor de camera te paraderen. (wat zijn dat voor mensen, haar vrienden?) En dat ook nog in werktijd. Dit gebeurde namelijk niet in haar vakantie, zoals eerder werd aangenomen. Er was geen vervanging geregeld. Zij stond daar werkelijk totaal beneveld als MP. Dat is nog wat anders dan Rutte in een t-shirt op Dance valley of in een bootje met Jort (in vakantietijd). Ja, Rutte mag van mij ook weg, maar deze Sanna Marin is nog meer een aanfluiting als MP.