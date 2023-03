Dieren aan talkshowtafels. Het gebeurt al sinds de televee nog zwartwit was, en zelfs na 51 jaar is het nog steeds zwaar cringe en strontvervelend. Gisteravond mocht beestenvervelio Freek Vonk z'n nieuwe NPO-reisprogramma pluggen bij z'n ex Eva Jinek. En natuurlijk moest die sneue varaan Johan mee naar de studio, want dat is al 51 jaar keileuke televee om te lachen. Helemaal als er zo'n poepbange kantenklare maaltijd-stadsmuts als Angela de Jong aan tafel zit, want die afkeurende blikken, doodsangsten, gedruppel in de Tena en panikerende mondhoeken zijn natuurlijk dagen van goud voor de hedendaagse mediaas. Hopelijk morgen weer een reptiel bij Buitenhof!

Ieder volk krijgt de talkshows die het verdient (Montesquieu)