Wat een heerlijke afwisseling van de gebruikelijke plofkraakbontkraagjes, kopschoptokkies en losbandige lichtgetintiërs in de zoekzoek-rubriek van de sterke arm der wet. De politie in Breda zoekt vrolijke carnavalsvierders die op zaterdag 18 maart vuurwerk afstaken. Vuurwerk dat bij een 29-jarige dame onder de rok belandde en haar een verschroeide vulva opleverde. "Haar carnavalspanty en tutu van synthetisch materiaal smolten weg en de vrouw voelde direct enorm veel pijn." Heeft ze al die tijd voor de spiegel gestaan en zo haar best gedaan en dan eindigt haar avond alsnog met een plezierpruim die naar verbrand plastic ruikt: dat gun je niemand. De dader is momenteel nog onbekend. Is het die gedisciplineerde man in het kikkerpak, de jongen verkleed als Marco Borsato met een frikandel uit zijn broek of toch één van die zeven miljard enorm originele feestgangers in een felgekleurd trainingspak? Weet u het of, nog beter, heeft u beelden van de ontploffende poes, laat het dan even aan de lokale platte petten weten. Alleen samen krijgen we deze vagijnvandalisme onder controle.