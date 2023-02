Het AD vraagt zich af... hoe kun je écht niet meer verkleed tijdens carnaval?



A) Als aardbeving

B) Als Franse Bulldog met zo'n korte snuit, zoals die pindakaas-stofzuiger van Gordon. Ziet eruit of-ie gisteren is aangereden door een Scania

C) De ene verkleed als Marco Borsato met een grote frikandel bungelend uit z'n gulp en, nou ja, de andere dus als deelnemertje van The Voice Kids met een beetje curry op de reet

D) Als Laurens Buijs of als Pim Lammers, kies maar

E) De ene als meisje Iem 'Koenraad van den Arbeidsdienst' al Biyati en de ander als seksloze sojacuck op hakken, en dan elkaar de hele tijd uitmaken voor cuck en nazi, net zolang tot vrienden geen bier meer willen halen met je kinderachtige gekut en jullie dampend van de gore seks in het Adelaarsnest uit elkaar gehaald moeten worden door de Sicherheitsdienst van Thierry Baudet

F) Als Marc Overmars, want zielig

G) De ene als Monique Smit en de andere als Henk Bres en dan allebei met lange zwarte capes, kruisboog en cirkelzaag, en iedere (vermoedelijke) pedo op jullie pad gaat een wisse dood tegemoet!

H) Als normaal zebrapad (zonder regenboog)

I) Als man met een heel dikke pik

J) Als mevrouw met een boerka, want dat is nou eenmaal verboden - maar als je één keer zo gaat heb je een eeuwigdurend verbond met Allah en dan krijg je klappen van je broer omdat je met je neef moet trouwen

K) Als een vriendengroep kleuters uit Amsterdam die de eerste de beste kroeg in Oeteldonk onveilig maken in die vermoeiend saaie Swat Team-pakjes, verzin eens iets origineels sukkels

L) Als een grutto, het gaat immers heel slecht met onze nationale vogel

M) Als kolencentrale

N) Als overheerlijke sigaret

O) Als Poetin-versteher

P) Als een televisieprogramma van Gordon

Q) Als Lelystad Airport

R) Als Youssef Taghi

S) Als Pino uit Sesamstraat maar dan met keiharde lesbische gevoelens voor die ravissante slut Ieniemienie

T) Als iemand die géén last heeft gehad van de Toeslagenaffaire

U) Als het pakje Durex-condoom van Mark Rutte

V) Als Yevgeny Prigozhin, vorig jaar kan dat nog wel verdomme, wat moet ik nu met mijn Prigozhin-pak

X) Als boer met een bedrijf

Y) Anders, namelijk...