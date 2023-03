Grensoverschrijdend, wat is dat? Is het aanranding of verkrachting, ongewenst aanraken of was het puberale praat?

Tom Egebrts ging vreemd, had seks met wederzijds goedvinden en daarna klaagde zijn scharrel dat het niet voor de eeuwigheid bleek te zijn. Is dat dan grensoverschrijdend?

Ik denk eerder dat hier te maken hebben met een bende vrouwen met wel heel erg krappe grenzen, sneeuwvlokjes zo je wilt. Moet daar de redactie voor aftreden? Ik denk het niet. Ik denk dat de redactie wat selectiever moet worden in het kiezen wie wel en niet in het team passen. Deze mutsen in elk geval niet.