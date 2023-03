Rusland had er weer zin in vannacht. Na een tijdje raketten sparen en het gooien van alle ballen op Bakhmut, dat inmiddels net wel of net niet in handen is van de indringers, was het vanaf een uur of 5 in de ochtend raak in alle regio's van Oekraïne. Onder meer Kiev, Kharkiv en Odessa zijn onder vuur genomen met 'bijna alle types luchtwapens', ook op plekken als Zhytomyr, Vynnytsia, Rivne, Dnipro en Poltava was het hommeles. Doelwitten waren infrastructuur en energievoorzieningen, maar er zouden ook woongebieden getroffen zijn. Veertig procent van Kiev zit zonder verwarming. In andere delen van het land is de stroom uitgevallen, onder meer omdat de kerncentrale van Zaporizhzhia van het net is afgesloten. Over slachtoffers is nog weinig bekend, maar dat lijkt allemaal mee te vallen. In Kiev spreekt burgemeester Vitali Klitschko over twee gewonden. De oproep aan burgers is om in de schuilkelders te blijven, omdat er mogelijk nog een aanval wordt verwacht. Ongezellig! Later meerrr.

UPDATE 7.41 uur - In de regio Lviv (daar kunt u trouwens gewoon weer lekker op stedentrip) zijn zeker vier doden gevallen, zegt de gouverneur van de oblast.

UPDATE 8.18 uur - Voor de nerds, hier het wapentuig dat gebruikt is