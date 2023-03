:

Het is geheel onderbouwd. Mensen stemden overwegend niet voor Biden maar tegen Trump. Deze informatie is vrij beschikbaar. En ja, er zijn vele studies gedaan over hoe agitprop werkt op mensen. Het blijft min of meer een 20-60-20 verhouding hebben zelfs in landen zoals Rusland. Dit wil dus zeggen 20% is fanatiek aanhanger van de agitprop, 60% kijkt het maar aan totdat ze de kans hebben om anders te zeggen en als laatste 20% is fanatiek tegen de agitprop. Ook deze informatie is gemakkelijk op te zoeken.

Voor de duidelijkheid. Agitprop is niets meer dan dingen zeggen met als enige doelstelling om mensen boos te maken. Het is niet links of rechts het is een smerige politieke truc of voor sommigen een verdienmodel *kuch* Thierry Baudet *kuch*.