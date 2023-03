Lang verhaal alert met spoilerconclusie: ze hadden beter allemaal daar kunnen blijven. Vandaag de eerste dag in de rechtszaak tegen de vijf IS-terrorkippen die met een 'speciale operatie' door Yesilgöz Air werden teruggehaald naar het land van uitkering & hagelslag. Lijdend voorwerp deze dinsdag: Meryem S. en Naima El O., wat staat voor Meryem Sanoussi en Naima El Ouarti. Korte recap: Meryem (nu 34) liep als jongvolwassene de deur van haathok Al-Qibla in Zoetermeer plat, kwam in aanraking met kwebbelkop Mohamed Talbi alias Abu Bashir alias 'Abu Basheer al Hollandi', trok verkleed als parasol naar de Syrische zon en woonde daar onthoofdingen bij. Volstrekt normaal leventje dus. Haar moeder Naima (nu 54) was al net zo knettergek en liet zich door haar dochter overhalen eveneens naar het paradijs te gaan. Zoon Ilyas (toen 15), broertje van Meryem, ging mee en hij ging létterlijk naar het paradijs: hij werd platgebombardeerd toen hij klusjes deed voor Islamitische Staat. En toen werden de dames teruggehaald door Bolkestein Travel.

Welnu, Cyril Rosman zit natuurlijk in de rechtszaal (draad) en voordat we dus afsluiten met 'ze hadden beter allemaal daar kunnen blijven' even met borstcrawl door de zee aan excuses en slap gelul. Meryem deed in Nederland foekie foekie met ene 'Salahedinne'. Dat is Salah Eddine Akkouh, alias Abu Leith, en die is inmiddels hartstikke deaud. Meryem dacht zogenaamd dat ze naar Turkije zou gaan en * poef *, plots was ze in Syrië. Ook droeg ze zomaar ineens een nikab, omdat ze 'alles wilde proberen'. En guttegut wat wilde ze toch graag terug naar de schone stoepjes van Nederland. Ze wilde zo graag terug, dat ze haar moeder overhaalde ook naar Syrië te komen. Die moeder had pardoes geld (*) voor de reis, ook weer heel toevallig, en zij nam zoontje Ilyas dus mee. Voor die knaap zou het allemaal heel zielig zijn, want 15 enzo, maar hij werd door z'n strijdmakkers al omgedoopt tot 'Abu Luqman al Hollandi'. Hij stond, bewapend, op foto's met onder anderen Soufiane Zeurgeit (heet eigenlijk Zerguit, †) en Thijs Belmonte (†), alias de gingerjihadi, alias de bloemkooljihadi. Een soort klaverjasclub, maar dan met heel veel bommen, granaten en oranje overalls.

Deze teruggehaalde staatsgevaarlijke terreurgansjes worden door de onderzoeksbureautjes in het slachtofferhoekje gedrukt: Meryem liet zich leiden door 'liefde en schuldgevoel' en mama Naima is onomwonden gezegd een zwakbegaafde debiel. En wat zijn ze toch verdrietig! Sjonge jonge wat zijn ze verdrietig en wat zijn ze allemaal onschuldig en ongevaarlijk en wat konden ze er toch allemaal weinig aan doen. OM denkt er iets anders over: een eis van 4 jaar cel voor Meryem wegens deelname aan terroristische organisaties (IS & Jabhat al-Nusra) alsook een eis van 4 jaar cel voor moeder Naima, vooral omdat de dood van Ilyas haar schuld is. Enfin, heel eventjes brommen, en dan scharrelen ze weer over het drukke Promenadeplein.

Ze hadden beter allemaal daar kunnen blijven.