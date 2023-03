Lekkere sportlentezaterdag met veel mensen die zich uitsloven zodat u voor de televisie met de hand in een zak Cheetos commentaar kunt leveren dat het allemaal anders moet. In Bahrein de eerste kwalificatie van het nieuwe seizoen Formule 1, met Fernando Alonso mogelijk als de grootste concurrent voor Max Verstappen. In Thialf zitten 12.000 toeschouwers met namen als Truus en Wim en André op de tribune voor de fenomenale Jutta Leerdam op de 1.000 meter en de al even zo fenomenale Irene Schouten op de massastart. Er schijnen ook mannen te schaatsen, maar die vertrouwen we niet. Vervolgens, vanaf 13.50 uur op De Belg, het zesde monument in de wielersport: de Strade Bianche, misschien wel de mooiste koers van allemaal, met Mathieu van der Poel die 'm natuurlijk gaat winnen. En dan 's avonds rent Femke Bol een rondje heel hard tijdens het EK Hardrennen. Hup allemaal.

F1 Fantasy League: instappen in de GS Brand Safety Car, hierrr.