ZO. Daar gaan we. Los. Het nieuwe seizoen autoracen met niet één, maar twee Nederlanders aan de start: regerend wereldkampioen Max Verstappen én Nyck de Vries. De vrije trainingen op het circuit van Bahrein worden verreden zonder het commentaar van Olav Mol, het fossiel dat samen met de lullende tandartsboor aan de kant werd gezet ten faveure van jonge en frisse gasten, en nu al anderhalf jaar als een verongelijkte kleuter om zich heen aan het meppen is. Leuk voor Olav: ze kunnen het voorzitterschap van de fanclub Max Verstappen lekker voortzetten vanuit België. Succes met VPN'en, boomers! FP1 en FP2 zeggen natuurlijk niet alles, maar wel veel: het is na de wintertest het eerste meetmoment voor het nieuwe seizoen. Is Red Bull echt zo snel? Is Aston Martin echt zo rap? Heeft Mercedes verstoppertje gespeeld? Is McLaren echt zo slecht? Lekker tv kijken op kantoor, het is tenslotte vrijdag. Later meer!

F1 Fantasy League: instappen in de GS Brand Safety Car, hierrr.



UPDATE FP1 - Pérez 1, Alonso 2, Verstappen 3