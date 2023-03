:

Die is ook leuk! Wel oud, maar herinner mij dat kin ouders echt fan waren,

@ Papa Jones; Beavis and Buthead komt geloof ik weer terug, ook als oude mannen schijnt.

@Aldnuut: Little Britain ken ik eigenlijk niet, die andere twee heb ik ook op DVD, en ook The Young Ones en Bottom :)

Stel dat er alleen nog maar Friends en Will and Grace op TV is, dan heb ik mijn survival pakket liggen.