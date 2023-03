Oké, ga hier even heel eerlijk zijn. Dat topic in het stamcafé over het noorderlicht, en dan dat filmpje over onze planeten van Griet Titulaer gepost door een reaguurder, daarna die livestream van het noorderlicht met die asmr muziek erbij, had een beetje ketamine gekregen wat ik besloot eergisteren te gebruiken tijdens het bekijken van deze filmpjes. Lekker in bed, filmpjes opgezet en gaaaaan. Het was echt een relaxte trip, eens in de zoveel tijd aangenaam om je gedachten eens totaal te kunnen verzetten, jezelf te resetten. Buiten het het plezier van de ervaring ook een positieve uitwerking op de tijd erna wat mij betreft. Er zijn lopen diverse onderzoeken op het moment over psychedelica en de positieve bijdragen die ze leveren. Gaat dus niet over coke etc, dat doet voor de meeste mensen echt weinig goed.