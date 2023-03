"We geloven er overigens niets van dat Rusland de Baltische NAVO-staten of Polen binnen zou vallen...."

Ik zal je zeggen waarom dat wel gaat gebeuren.

Als Poetin in Oekraïne wint heeft hij de volgende zekerheid: Het westen is een watje. Want we hebben dan ondanks alle grote woorden geen daden geleverd. Geen dictator heeft zich ooit begrensd of beheerst en laten we eerlijk zijn: Als Oekraïne niet belangrijk genoeg was, waarom Estland dan wel?

Estland is, zo weten we, NAVO lid. Maar we weten ook: Estland is militair onverdedigbaar. Het ligt geïsoleerd, omringd door vijandig gebied zonder corridor naar Polen want de Suwalki-gap is zo af te sluiten. De NAVO is een afspraak op papier, meer niet. Die afspraak is: Als eentje wordt aangevallen, komen we allemaal helpen. Ik kan je op een blaadje geven: Dat gaat niet gebeuren. Niet voor Estland.

Stel Poetin laat de tanks rollen en neemt dat staatje binnen een week of wat in, westerse hulp ten spijt. Die paar duizend man, wat kunnen ze? Estland heeft een mini-bevolking en bij lange na niet de kracht van Oekraïne. De NAVO kan dan ook alleen symbolische hulp bieden. En dat blijkt onvoldoende. Bovendien, geen Duitser wil dood voor Estland en geen Spanjaard, laat staan een Griek. Kortom als Poetin de NAVO op zijn nummer wil zetten valt hij Estland aan. Onder dreiging van nucleaire steun op het slagveld zal de NAVO exact hetzelfde doen als nu met Oekraïne, mokkend en morrend inbinden, eieren voor haar geld maar geen boter bij de vis. Na dat debacle zal de NAVO uit elkaar vallen in afzonderlijke delen. Zij die willen vechten, zij die afzijdig blijven. Polen, Engeland, misschien Frankrijk en de Tsjechen, Benelux, Denemarken. Maar feitelijk is een aanval op Estland het einde van de NAVO.

Poetin is een leep mannetje en hij weet heel goed waar het westen zwak is: In het ballen tonen en vechten als het erop aankomt. Kijk al naar alle "vredesoproepen" er de laatste weken niet gedaan zijn. Onderhandelen! Nee, de NAVO is klaar. Helemaal als Poetin Estland inlijft.