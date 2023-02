Zit u dan met uw warmtepomp, uw zelfgebreide anti-fleeceschaamte-trui en een hele grote windmolen in uw tuin die zo veel slagschaduw oplevert dat u er een activismeburn-out van krijgt. Blijken al die maatregelen om het klimaat te redden bij lange na niet zo belangrijk als *even opzoeken* *waar gaat dit over* de rendiertrek van de Sami-herders (mocht u nou denken 'de Sami-herders, wie zijn dat nou weer?', dat zijn dus de mensen die je vroeger Lappen, uit Lapland, noemde, zeg maar toen de oempa-loempa's nog een piemel hadden). Niemand minder dan de grote internationale klimaatjehova Greta Thunberg is, met megafoon en al, aan het demonstreren tegen (dus niet vóór, maar tegen, anti, contra, versus) een Noors windmolenpark omdat een paar Sami-herders en hun rendieren nu een omweggetje moeten maken als ze onderweg zijn naar de Kerstman. En al die Volkskrantcolumnisten maar boos worden op DE POPULISTEN die DESINFORMATIE verspreiden over de bedreiging van windmolenparken voor de visserij. Volgende week bij ons: Gretha met een BBB-bodywarmer op de trekker bij Kerrolain. Zin in!