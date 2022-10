"Het klimaatdebat is namelijk helemaal geen debat"

Dat klopt wel. Na jaren debat is de ruime meerderheid er definitief uit. Niet alleen zijn wij hoofdverantwoordelijk voor de versnelde opwarming van het klimaat maar we zijn sowieso al te laat. Het enige wat nog kan is redden wat er te redden valt.

Alleen nog mensen die niet beter kunnen (of weten) en mensen die graag "dwars" zijn of gewoon willen verdienen aan liegen, geloven nog de duurbetaalde lobbyisten van de fossiele energieboer. Energieboeren hebben recentelijk nog toegegeven dat ze voor honderden miljoenen aan "wetenschappers", "lobbyisten" en "influencers" hebben ingehuurd om Jan met de korte achternaam te laten twijfelen aan de conclusies van de echte experts. En men stinkt er nog steeds in. Ook onze overheden.

Hoe dan ook. Het roer moet drastisch om omdat het op de lange termijn goedkoper is, omdat het schoner is en zodat we niet langer chantabel voor de grootste schoften die er op dit moment op aarde rondbanjeren. Heeft geen zin meer om te zeuren over klimaathysterici of dommig blijven volharden dat jij het beter snapt dan al die experts over de hele wereld. Het moet, dan maar quick and painful.

Kernenergie is overigens ongetwijfeld een mooie tussenfase op weg naar andere duurzame technologie, ik hoor goede dingen over thorium. Overigens vroeg ik me al een tijdje af waarom Rusland zo graag die kerncentrales van Oekraïne wil hebben. Nou, Oekraïners kunnen/konden voor weinig nogal wat extra energie opwekken en het naar ons exporteren. Dus die raketaanvallen op vitale infrastructuur w.a. kerncentrales in Oekraïne zijn niet alleen tegen de 'ver van mijn bed show' lokale 'mensen die ik niet ken en niets om geef' bevolking daar gericht maar ook tegen ons. Direct tegen ons. Lijkt me toch weer een hoofdstukje in de casus belli om onze belangen directer te gaan verdedigen.

Verder yay! Greta, elk meisje wat een volwassen oude man kan laten exploderen van woede is een heldin wat mij betreft.