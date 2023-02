Peter Lusse (waarschijnlijk rechts) als Eddie Veenstra in Vrienden voor het leven

Dikke huiltranen vandaag in het AD van Peter Lusse die Eddie Veenstra speelde in Vrienden voor het leven, omdat het spelen van Eddie Veenstra in Vrienden voor het leven het enige succes is dat hij ooit behaalde, waardoor iedereen hem blijft herkennen als Eddie Veenstra uit Vrienden voor het leven. Daarom gaat Peter Lusse, die dus Eddie Veenstra speelde in Vrienden voor het leven, nu het theater in om te vertellen hoe zwaar zijn leven is waarin iedereen hem blijft herkennen als Eddie Veenstra uit Vrienden voor het leven en om te zorgen dat er toch mensen komen kijken noemt hij de show Eddie voor het leven, vernoemd naar het personage Eddie Veenstra uit Vrienden voor het leven. En dat mag hij dus promoten in het AD, maar alleen omdat hij een herkenbaar gezicht heeft omdat hij ooit Eddepet in Vrienden voor het leven speelde. We kunnen wel stellen dat Peter Lusse die in een ver verleden Eddie Veenstra speelde in Vrienden voor het leven het heel zwaar heeft. De strijd in Bahkmut valt in het niet bij de strijd van deze acteur om enigszins relevant te blijven. Waarom haalt Giro 555 nog steeds geld op voor Turkije en Syrië terwijl die aardbeving al weken geleden was en de ramp genaamd Peter Lusse (fun fact: hij speelde ooit Eddie Veenstra in Vrienden voor het leven, red.) nog immer gaande is. Geef om deze man die ooit Eddepet speelde in Vrienden voor het leven!

INSTANT UPDATE: Ook bittere armoede voor Maxime Meiland