Er was gisteren dus een of ander nieuwsberichtje over de toename van het aantal winkeldiefstallen bij zelfscankassa's, vanzelfsprekend driftig overgenomen door allerlei media. En toen moesten de foto's er nog bij. Die van Het Parool kozen voor een mejuffrouw met een hoofddoekje en dat schoot natuurlijk heeeeeelemaal in het verkeerde keelgat van een figuur als Miko Flohr, die vroeger als laatste werd gekozen bij gym en nu z'n maandverbandje volbloedde met racismegekleuter. Die mevrouw is juist dingen aan het intikken op dat scherm dus als jij denkt dat ze steelt ben je zélf de racist. MIKO FLOHR VUIGE RACIST!! Bovendien werd het artikel van Het Parool geschreven door Laila Moussaoui, die mogelijk zélf de foto heeft uitgekozen, wat ons alleen maar sterkt in de gedachte dat Miko Flohr een racist is. Enfin, en toen dachten wij: okee laten wij dan even de fotokeuze van de ándere media analyseren, met daarbij RACISMESTERREN OP DE SCHAAL VAN MIKO FLOHR.

Eindhovens Dagblad koos voor 'een blanke man'

Waarom heeft een blankwitte man altijd een bierbuik? Omdat hij zwanger is van de privileges! Maar ook: omdat hij boodschappen onder zijn trui heeft verstopt! Waarom grijpt die bewaker eigenlijk niet in? Joehoe bewaker, een blanke gozer steelt een boel boodschappen? Waarom pak je hem niet op? Moraal van dit verhaal: bewakers houden blanke mannen een hand boven het hoofd, maar grijpen keihard in als de dief een kleurtje heeft. Etnisch profileren dus!

Racisme op de schaal van Miko Flohr: ⭐⭐⭐⭐

De Volkskrant koos voor 'Amerikanen'

U kunt ons veel vertellen over die 'Amerikanen' op de foto, maar die knaap in het midden met zijn roze hemdje lijkt toch echt een Aziatische monsieur. Impliceert de Volkskrant hier dat vooral Aziaten verantwoordelijk zijn voor de winkeldiefstallen bij zelfscankassa's? Of in ieder geval: dat er altijd Aziaten bij betrokken zijn? STAAT DIE AZIAAT NOU DE PORTEMONNEE TE STELEN VAN DIE BLANKE? Maar Volkskrant wat doet u nu???

Racisme op de schaal van Miko Flohr: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

WNL koos voor een 'oude wijze man'

De oude blanke heer die door WNL is gekozen staat symbool voor een wijze uil. Deze meneer zal nooit iets stelen, hij legt iedereen juist uit hoe ze de kassa moeten gebruiken. Maar ook dat is weer racisme, omdat WNL hier eigenlijk zegt dat oude blanke mannen nooit stelen (en jonge asielzoekers uit Syrië, Afghanistan en Marokko dus wel).

Racisme op de schaal van Miko Flohr: ⭐⭐

RTL Nieuws koos voor 'oude blanke vrouwen'

U weet natuurlijk wel wat Tanja, Corrie en Hetty zojuist hebben gekocht in de Albert Heijn. Dikke pakken Tena Lady extra dry, want vanavond gaan ze naar de bridge en als iemand na 2SA (natuurlijk) de Jacobytransfer speelt worden ze helemaal knettergek, en urineverlies kunnen ze dan niet goed gebruiken. Maar denkt u soms dat RTL Nieuws erop doelt dat oude blanke vrouwen wél gewoon betalen? Ja, dát bedoelt RTL Nieuws. Heel veel smerig racisme opgemerkt door onze gaydar!

Racisme op de schaal van Miko Flohr: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

De Gelderlander koos voor iemand die 4 potten pastasaus kocht

Okee hier moeten we even huidskleur (blank) vergeten want welke volstrekte debiel koopt er nou VIER potten pastasaus. Sterker nog, wie koopt er überhaupt van die troep van Grand Italia? Is deze knaap soms te achterlijk om zelf een pastasausje te pruttelen met wat tomaten? Ja dat is hij, en daarmee lijkt het erop dat de Gelderlander ons wil laten weten dat Nederlanders zich culinair gehandicapt gedragen ten opzichte van Italianen.

Racisme op de schaal van Miko Flohr: ⭐⭐⭐⭐⭐