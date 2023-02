Even voor de duidelijkheid: Noa Vahle kan er ook niets aan doen dat ze dochter van Linda de Mol is en ook al kon ze daar wel iets aan doen, dan had ze wat ons betreft nog helemaal niets hoeven te zeggen over het gedoe met haar moeder en Jeroen Rietbergen. Maar Noa Vahle, die dus de dochter is van Linda de Mol, heeft nu zelf iets gezegd over al het gedoe rond Linda de Mol en Jeroen Rietbergen. Ze is namelijk erg boos op buitenstaanders die een mening hebben over het gedoe rond Linda de Mol en Jeroen Rietbergen, zonder dat ze weten hoe het allemaal echt zit.

Misschien kan Noa Vahle, die dus de dochter is van Linda de Mol, maar kennelijk ook journalist wil worden, er even de statements van Linda de Mol en Jeroen Rietbergen van het afgelopen jaar bij pakken. Eerst zei De Mol bijvoorbeeld dat ze niets wist van het gedrag van Rietbergen bij The Voice of Holland, terwijl hij zelf in een statement had laten weten dat het stel vanwege dit gedrag al eens uit elkaar geweest is. Daarna verklaarde Linda de Mol dat ze helemaal niets meer over de zaak ging zeggen tot ze dat zelf wilde. Vervolgens zei ze er inderdaad niets over, totdat ze een zorgvuldig uitgemolken statement in haar eigen blad schreef, waarin ze iedereen (onder meer de nieuwe columnist van de Ditjes en Datjes Rob Goossens) de schuld gaf en stelde dat zij en Jeroen Rietbergen echt niet weer bij elkaar zijn en dat de berichtgeving daarover dus niet klopt. En nu geeft Linda de Mol opeens toe dat ze toch dingen 'aan het uitzoeken' zijn met elkaar.

Wij vragen alleen maar (en misschien had de bekende kritische interviewer Wilfred Genee dat ook kunnen vragen), wie zegt hier nou de hele tijd dingen die helemaal niet kloppen? Of zijn ze dat bij de familie De Mol nog aan het uitzoeken?