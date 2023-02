Na een paar maandjes wandelen en 'leuke dingen doen' met Samantha is de zondagmiddag straks gewoon weer voor uzelf. Lekker voor de televisie hangen en Formule 1 kijken, met TWEE Nederlanders dit jaar: Max Verstappen en Nyck de Vries. De auto's zijn gepresenteerd, de kranten stonden vol met interviews, het nieuwe seizoen Drive to Survive staat vanaf morgen op Netflix en in Bahrein is reeds bezig: een hele dag testrijden met de nieuwe wagens. Reeds na 5 minuten rijden stond er een Aston Martin vast in z'n natuurlijke habitat, namelijk langs de kant van de baan, en na de ochtendsessie had Max Verstappen met de 'angstaanjagend goede RB19' natuurlijk de snelste tijd. Veel 'aero rakes', tijd in de pitbox en deskundigen die zeggen dat snelle tijden vandaag helemaal niks uitmaken, maar je kan maar beter bovenaan staan, nietwaar? LIVE kijken op Viaplay of F1TV, maar lekker over Samantha roddelen mag ook in de comments. Is ze leuk?