Omdat dit soort makkers door hun Oxford-neven op boten naar Sri Lanka en Amerika gezet werden. Waar u naar kijkt? De Atherstone Ball Game (wiki) 2023. Wat je noemt; geen denksport zoals bijvoorbeeld darten. "The game itself has few rules, two being that play is restricted to Long Street and participants are not allowed to kill anyone. (...) Gameplay can become quite intense as players compete to keep hold of the ball, with clothes torn off and occasional violence. The New Zealand Herald has described it as "combining all the best aspects of the UFC, volleyball and Gloucester's famous cheese wheel chase". The event is policed by officers from Warwickshire Police, while members of West Midlands Ambulance Service are on standby to treat any injuries." Een land van tradities. Zo lang het nog mag!

De aftrap

Wat zijn mannen in en voor alles toch zoveel beter dan vrouwen

Vrouwen lopen eigenlijk alleen maar in de weg, zoals hier