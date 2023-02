Je kunt écht praten met échte mensen in praatprogramma's, of je kunt exclusief BN'ers inhuren om geheel volgens script wat random deugkots op te lepelen in de hoop dat er in het Nederlandse publiek nog één persoon aanwezig is die het nog vrijwillig slikken wil. Ik kijk er niet vreemd van op dat mensen massaal af beginnen te haken wanneer werkelijk iedereen in medialand dezelfde mening heeft over alles. Ik kijk al jaren geen T.V. meer en heb echt niet het idee dat ik iets gemist heb. Ik weet dat de overheid mij graag wil vertellen hoe ik moet klinken, hoe ik moet denken en wat ik moet vinden, maar gelukkig heb ik zélf nog een paar hersencelletjes die wél werken. Ik heb ook nog een kijktip voor mensen die van reality T.V. houden: Zet je T.V. uit en kijk om je heen. Kut hè?