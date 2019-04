Allah in Europa De bergen achter Sotsji Grensland Het België van... Het Duitsland van mijn moeder Het Groot-Brittannië van... In Europa In Turkije Langs de grenzen van Turkije Licht op het Noorden Made in Europe Maja Polska! Op zoek naar Frankrijk Reizen Waes Van Moskou tot Magadan Van Moskou tot Moermansk Rond de Noordzee Cuba na Castro Extreem Leven Langs de oevers van de Yangtze Onze man in Teheran Tokidoki Van Bihan tot Bangalore Van Dis in Indonesië Americanos Amor met een snor (haha wat?, red.)Brieven uit Nicaragua Droomland Amerika Over de rug van de Andes Salaheddine in Amerika United Stuff of America De trek De vrijheid van Tahrir Dwars door Afrika Sahara Van Dis in Afrika Arm en Rijk Beagle, in het kielzog van Darwin De weg naar het avondland De westerlingen De wilde ruimte Ersin in wonderland Klimaatjagers Metropolis O'Hanlons helden Robo Sapiens Sunny Side of sex Sunny Side of spirit en dat is dan alleen nog maar de VPRO. Dan hebben we Filemon bij de Tsjoekie Tsjoekie mannetjes, BNN Betaalt Je Vakantie en/of die ene die altijd moet huilen als ze denkt aan alle klimaatschade van haar vluchten naar het einde van de wereld nog niet gehad. Maar nu weten we eindelijk hoe het komt. Het komt dus door één iemand, die heel graag wil dat BN'ers op tv naar andere landen gaan. En die ene iemand is toevallig zendercoördinator van NPO2. En bedankt hè.