De wapens zwijgen, een witte handdoek wappert in de wind en de volhardende soldaten in de loopgraven van het genderconflict kunnen eindelijk rust pakken: de smerige wc-oorlog aan het Binnenhof is voorbij. "Wie – op z’n vroegst eind 2026, als de verbouwing klaar is – naar de wc moet in de opgeknapte Tweede Kamer, heeft drie opties: een herentoilet, damestoilet óf een ’gender-inclusief toilet’, waar iedereen naartoe mag." In een tijd dat Nederland omkomt in de crisissen maakte een commissie van zeven Kamerleden zich druk om de labeltjes op de schijthokken in hun verbouwde werkplek. Zij navigeerden in het mijnenveld tussen de partijen die vinden dat deze oorlog uit slechts twee fronten bestaat, zij die van mening zijn dat er slechts één langgerekt front is van de ene uithoek naar de andere waarin iedere strijder een plekje vindt en degenen die trachten iedere soldaat een eigen front te geven. Het eindresultaat is zoals gebruikelijk een compromis met mannetjes- en vrouwtjeshokken voor de conservatieven die vergeten dat ze thuis ook een genderneutrale plee hebben en een apart "gender-inclusief" toilet voor alle Kamerleden die zelfs met het deponeren van hun anusafval een statement willen maken. Van die deugdrollen die dadelijk opzichtig voor het oog van de camera voor deurtje drie kiezen in de hoop weer wat woke-punten te scoren. De problemen met uw lege portemonnee, hoge rekeningen en verdwijnende boeren zijn nog niet opgelost, maar uw vertegenwoordigers hebben dadelijk wel meer keuze voor hun kakpauze: wat een enorm schijtland is dit toch.