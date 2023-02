Nederlandse winkeliers mopperen op cash, een kassabon wordt hoogstens op verzoek verstrekt.

Ik betaal in Nederland mijn boodschappen, kapper, pedicure, benzine e.d. cash.

Lekker old fashioned: huishoudbedrag per week in de knip en uitgeven volgens het principe op-is-op.

Mijn klanten moeten zo omgaan met hun geld, veelal omdat ze door o.m. ongebreideld pinnen in de financiële ellende zijn gekomen.

So what?? In Duitsland, Oostenrijk en Italië hebben ze liever cash dan card.

Maar een kassabonnetje krijg je altijd.