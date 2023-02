"En toch moeten we ons de vraag stellen of wij als samenleving excessen zoals de heer Luurssen bijvoorbeeld eigenlijk nog kunnen tolereren?"

1984 belde, ze willen "The Party" terug.

Van George Orwell...

"Waar trek je de grens?"

Bij jouw voordeur, alwaar je zonder enige gêne achter mag gaan zitten huilen als je niet met de realiteit om kan gaan.

Genderdysforie is een zeer ernstige mentale aandoening. MENTALE aandoening. En als dit uiteindelijk culmineert in zoiets uitzonderlijks extreems als lichamelijke verminking om zich als een andere sexe te kunnen presenteren dan ze werkelijk zijn, dan kan ik daar allicht begrip voor opbrengen.

MAAR!

Er is niets op deze planeet wat een ander kan of zou moeten dwingen om in deze delusie me te moeten gaan.

En er is geen grotere misdaad tegen jongeren aan de gang dan deze hype van "je bent je gender niet, hier heb je een chemische castratie middel wat we nu voor het gemak maar even 'puberteitsblockers' noemen."

'mmmmkay?

'mmmmkay!