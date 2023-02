Die aardbeving, is dat geen false flag operatie? Zit HAARP er misschien achter? En de chemtrails boven dat gebied dan? Wordt Giro 555 gesponsord door George Soros? Zijn die instortflats toevallig gebouwd door het WEF? Waarom ging Bill Gates ooit eens op vakantie naar Turkije? Sowieso, Turken en Syriërs, sinds wanneer neemt een openlijk racistische omroep het op voor allochtonen? Komt er nu ook een video waarin wordt '''aangetoond''' dat aardbevingen racistisch geweld plegen tegen blanken? Is zo'n aardbeving niet juist een ideale oplossing tegen de '''omvolking'''? Wat vindt Thierry Reptiel er eigenlijk van? En Leon 'vies Telegraaf-antivaxnepnieuwshoekje' de Winter? Is Giro 555 wel te vertrouwen? Is toch allemaal zakkenvullerij? Bestaan aardbevingen wel echt? Was het geen Amerikaanse nuke? Is zo'n aardbeving niet erg toevallig want Hunter Biden? VACCIN??? Wanneer gaan jullie meedoen in een reispropramma met BN'ers van Powned? Heeft RTL Boulevard al gevraagd of je wil presenteren? Telegraaf-column, wanneer? Woordvoerder van een politieke partij, wanneer? Was Marianne 'hup nepnieuws bij Powned, hup' Zwagerman ziek? Vragen, vragen, vragen... Verder: van ganser harte BWAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA in je gore hypocriete narcistische wappiesmoel.