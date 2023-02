We denken dat ze is vergeten dat het vandaag 14 feb is dus dat is mooi

We hoeven u niks te leren over romantiek. Bosje bloemen van max 50 euro en dan mag ze daarna een keertje twee boterhammen met zoet in plaats van altijd maar beginnen met hartig. En als u die troefkaart hebt uitgespeeld, nou, dan gaan de gordijnen in de slaapkamer natuurlijk dicht tot aan de rand. En nou niet roepen dat Valentijnsdag is bedacht door Coca Cola en Merci want het is helemaal geen schande toe te geven aan de knaldrang van multinationals. Wat kan Samantha het schelen, als ze dat blikje cola & het bosje bloemen van de Bonjour-shop van de Total maar krijgt. Derhalve, wie gaat ú vandaag verrassen met heel veel onvoorwaardelijke liefde?

Ook een fijne Valentijnsdag voor jullie: