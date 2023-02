Kijk wij vinden onze vriendinnetjes ook hartstikke geinig hoor, leuk dat ze er ook zijn enzo, maar VIJFTIG EURO voor een bos rozen. "Terwijl die bos eigenlijk tachtig euro kost", klagen de kwekers. Tachtig euro. Voor 80 euro koop je in het café ook 25 gele rammers met schuimkraag. Okee kwekers moeten heus een goede prijs voor hun product vangen hup hup hup kwekers enzo maar dit gaat even over Samantha. 80 euro voor een bos bloemen dat is 175 gulden! En leer ons 175 gulden kennen want we rekenen vrijwel dagelijks alles terug naar guldens, zoals wc-borstels, toiletpapier, wc-bezoek in een snelwegtoilet in Duitsland, toiletblokjes, wc-eend, toiletverfrisser en nog veel meer dingen die we omrekenen naar guldens. Een Valentijnsboeket voor Samantha, max prijs?

Samantha krijgt van mij Een bosje bloemen met een maximumprijs van 10 euro

20 euro

30 euro

40 euro

50 euro

60 euro

70 euro

80 euro

Onbeperkt

Donder op met je bloemen man



Poll is Verlopen.