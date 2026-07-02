WAT doen onze BN'ers eigenlijk NOU DAN ZOEKEN WE DAT TOCH GEWOON EVEN UIT! Het is namelijk HEEL BELANGRIJK. Chantal Janzen bedankt docenten na diploma-uitreiking zoon. Bedankt docenten! Victoria Koblenko kampt met forse werkdruk. Zoals: opstaan, koffiedrinken, Lev uitschelden. Rico Verhoeven heeft zo'n geweldig en gaaf en indrukwekkend leven. Dat zien we op Instagram. Sjonge jonge wat is het gaaf en indrukwekkend. Behalve dan met zijn vriendin, want ze kappen ermee. Terwijl het op Instagram nog wel koek en ei leek! Nou jaaaaa zo zie je maar weer. Caroline 'Belinda Menthol' Tensen smelt weg bij het zien van haar kleinzoon. Gaaf! Vanessa is oma geworden. Ook gaaf! De dochter van Peter R. de Vries gaat iets doen. Succes! Eline (?) blijkt de zus van een modeontwerper. Wow! Fidan Ekiz vree (?) ook met jongere mannen. Drama voor Orgel Joke. Matthijs de Ligt botergeil. Mart Hoogkamer zingen. Genee irritant. Klamer klootzak. Hooi uitdaging. Andre Roxeanne. Enz. enz. enz. wat is het maar goed dat we al die sterren hebben. Misschien kunnen die mediaBelgen van ons nóg meer Showcrack doorpompen, we zijn er dól op.