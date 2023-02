Ooit waren we een trotse hardwerkende natie. We legden omringdijken aan met de bats en blote hand, we gooiden hompen sippige zeeklei op een dikke hoop en noemden dat wierden en terpen zodat we konden wonen. we groeven kanalen van Amsterdam tot Den Helder, we steelden met ieder dijkje in Zeeland een stukje zee van de zee en maakten daar Zeeland van, we buffelden granietblokken met de hand tot de Afsluitdijk een feit was, we stonden met de poten in de modder en met spades in de Zuiderzee tot we Flevoland hadden, en daarna maakten we de Deltawerken. Wij Nederlanders kunnen echt dingen. Maar een paar koffers in een vliegtuig duwen omdat Rob Jetten, Sander Schimmelpenninck, Georgina Verbaan, Katja Herbers en Hannah Prins cum suis weer eens met den vliegmasjien naar het buitenland moeten voor een Instagram-postje, dat is echt een tsunami te ver. Bagagesjouwers op Schiphol willen nu extra LALALA-geld voor bagagesjouwen, en de FNV (vakbond) bereidt een MASSACLAIMZAAK voor. Kak, daar gaat uw Prijsvrij-verkansie voor weinig tijd & dagen van goud voor de letselschade-advocaatjes. Dat wordt kamperen bij de boer dit jaar, D66!

Van je land houden, zo moet het

