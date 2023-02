Snurk. Goh. De wapens zijn daar naar toe getransporteerd met goedkeuring van Poetin. Echt? Dat wekt verbazing?

Net als dat geneuzel over "Ja maar BUK". Ja, natuurlijk. Er waren daar al meerdere militaire doelen neergehaald met BUK's. Dat transporttoestel dat op grote hoogte neergehaald was eerder die week was niet neergehaald met simpel MANPAD-je. En die BUK's zijn daar niet uit zichzelf op de fiets naartoe gereden. Dat valt in de categorie zware wapens. Die gaan daar naartoe met toestemming.

Je kunt open deuren blijven in trappen. Zo lang er geen bewijs is dat er opzettelijk op een verkeersvliegtuig is geschoten, ja natuurlijk is opzettelijk op de knop geduwd, maar zo lang er geen bewijs is dat dat gebeurde terwijl ze wisten dat het een passagiersvliegtuig was, is het vooral allemaal suggestie creëren. (En natuurlijk had een "oeps, foutje, sorry" best wel mogen komen van Russische zijde)

Ze waren daar bezig met een complete burgeroorlog, terwijl wij hier in het Westen dat vooral probeerden te ontkennen/negeren. Net zoals we de afgelopen jaren de oorlog in rebellerende gebieden genegeerd hebben.

En dan elke verbaasd doen: Waar kam dat nou ineens vandaan?