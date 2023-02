Ik begrijp sommige reacties wel. Erdogan is zo’n enorme klootzak die ‘ons’ al zo lang chanteert en treitert (migratie, onder een hoedje spelen met Poetin en nu weer dat gedoe met Zweden en de NAVO) dat je dan geneigd bent het hele Turkse volk daarvoor verantwoordelijk te houden.

Maar net zomin als dat het hele Nederlandse volk Mark R. als een dom schaap achterna loopt (velen helaas wel, maar gelukkig niet hier op GS), lopen de Turken massaal achter Brulturk Erdogan aan. Sterker nog: tientallen miljoenen Turken moeten helemaal niets van Erdogan weten en haten de man! De oppositie is helaas echter nogal zwak, dus Erdogan verslaan is niet zo eenvoudig als sommigen wellicht denken.

Turkije is NAVO-lid. Wanneer Turkije militair wordt aangevallen staan wij ook klaar, hoe groot onze animositeit richting Erdogan ook moge zijn. Die opstelling ‘moet’ (je moet niets natuurlijk) je ook hier innemen. Mensen zijn slachtoffers geworden door een natuurramp, en humanitaire hulp vanuit onze kant is broodnodig en gewenst.

Indien niet vanuit het hart, dan in ieder geval vanuit geopolitiek oogpunt; mensen daar vergeten namelijk niet wie hen wel en wie hen niet hebben geholpen, en hen laten stikken komt geheid als een boemerang terug.

Overigens is Erdogan zelf ook niet vies van politiek bedrijven met dit soort natuurrampen over de ruggen van zijn eigen bevolking. Hier nog een link met citaat uit het verleden (aardbeving Oost-Turkije, 23 oktober 2011):

www.nrc.nl/nieuws/2011/10/25/israel-s...

“Na de aardbeving op zondag bood Jeruzalem ook al hulp aan. Ankara weigerde toen het aanbod.”.

Later accepteerde Erdogan alsnog hulp vanuit Israel, omdat zijn falende regering simpelweg niet zonder hulp kon (en kan). Maar hij flikte het in eerste instantie toch om ten koste van zijn eigen bevolking politiek te bedrijven.

Indien ‘we’ nu de Turkse bevolking in de kou zouden laten staan, zal een meedogenloze machtspoliticus als Erdogan dit zeer zeker in de komende Turkse verkiezingen (en daarna ook wanneer het hem uitkomt) tegen ons gaan gebruiken. En hoe je het ook wendt of keert; Turkije is een belangrijk (NAVO-)bondgenoot in die regio, we hebben elkaar gewoon nodig. Dat zien we nu ook terug met de Oekraïens-Russische oorlog.

Maar laten we wel wezen. Deze mensen helpen uit humanitaire overwegingen is gewoon ‘het juiste’ wat we vanuit onze normen en waarden zouden moeten doen. Anders verloochenen we onszelf. En we kunnen het financieel aan.

De animositeit om het Rode Kruis te steunen begrijp ik ook trouwens. We zijn nog lang niet vergeten dat zij ook schepen (‘veerdiensten’) hebben gefinancierd die migranten vanuit Noord-Afrika richting Europa hebben vervoerd. Je wilt niet dat het gedoneerde geld direct of indirect naar dat soort doelen gaat.

Leermomentje dus voor dit soort ngo’s; financier LOUTER humanitaire hulp voor dit soort rampen, en ga je NOOIT mengen in zaken die te maken hebben met de asielindustriemaffia. Want anders weigeren mensen nog te doneren voor doelen die WEL goed zijn. Schoenmaker, blijf bij je leest!

Wat mij betreft mag dus de Nederlandse regering gerust ruimhartig de buidel trekken om de slachtoffers te helpen.