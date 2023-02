Kersvers ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker voelde woensdag tijdens het coronadebat als enige de aandrang om haar ambtsgenoot Thierry Baudet (FvD) te interrumperen. Dat deed ze niet uit interesse maar om zichzelf te profileren. Want wat ze nou precies van haar collega-fractievoorzitter wilde weten bleef onduidelijk. Uiteindelijk verweet ze Baudet te weinig respect voor IC-medewerkers te hebben terwijl hij dat helemaal niet had gezegd. Daarna droop Bikker af, Baudet een filmpje rijker.

D66 had in november al ondervonden dat een aanval op FvD in eigen gezicht kan ontploffen toen het voorstel om de partij te verbieden door de eigen minister werd afgeschoten. Het is eerder in deze kolom geconcludeerd: de Tweede Kamer maakt Thierry Baudet zo groot als zij het wil. En dat gaan we komende week ook weer zien.

Morgen dag des oordeels voor FvD en BVNL

Want er is gedonder binnen de commissie die de parlementaire enquête over de aanpak van het coronavirus moet voorbereiden. Stenen des aanstoots zijn Wybren van Haga en FvD’er Pepijn van Houwelingen. Ze zouden zich niet aan gemaakte afspraken houden en maandag zal hen gevraagd worden uit de commissie te stappen.

Maar daar is binnen die commissie ook weer onenigheid over omdat niet alle leden vinden dat het duo de commissie moet verlaten, bovendien is het nog maar de vraag of dat überhaupt technisch mogelijk is. En dat er gelekt is over de kwestie is ook al tegen het zere been van enkele leden. Er bestaat dus een kans dat de commissie – die met het plotselinge vertrek van voorzitter Khadija Arib (PvdA) toch al geen geluk heeft – de opdracht teruggeeft. En dat betekent vertraging daar de parlementaire enquête eigenlijk eind dit jaar of begin 2024 van start zou gaan.

De coronacrisis is de grootste ramp die Nederland is overkomen sinds de Tweede Wereldoorlog. De parlementaire enquêtecommissie zal zich gaan buigen over zaken als de verhouding tussen Kamer en kabinet en sowieso de rol van het parlement. Ook de omgang met grondrechten en de juridische basis voor de getroffen maatregelen zal aan bod komen.

Een grote bek kan nog steeds de juiste vragen stellen

Dat Forum voor Democratie en Van Haga misschien wel de grootste criticasters van het kabinetsbeleid zijn én met name FvD zich uitput in nepnieuws, complottheorieën en het afbeelden van een minister die de hakenkruisvlag hijst, wil niet zeggen dat je ze dan ook maar de toegang tot die commissie moet ontzeggen. Een grote bek kan nog steeds de juiste vragen stellen.

De parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Kamer kan inzetten. Wie wordt opgeroepen als getuige voor de commissie te verschijnen is verplicht te komen. Bovendien staat een getuige onder ede wat betekent dat bij meineed strafrechtelijke vervolging volgt.

Baudet zei afgelopen week tijdens het debat dat het wel erg veel over ‘micromanagement’ gaat, de avondklok een uurtje eerder of later zeg maar. Daarom is het van belang dat ook FvD en Van Haga hun inbreng leveren aan de opzet van de enquête. Want er zullen essentiële vragen gesteld moeten worden. Over testbeleid, de effectiviteit van lockdowns, pandemiebestrijding en – want de Kamer zal aan zelfreflectie moeten doen - parlementaire controle. Het is daarom absurd FvD en Van Haga van het formuleren van die onderzoeksvragen te willen uitsluiten.

Vertrouwen van de burger

Er speelt nog iets anders. Afgelopen najaar bleek dat een kwart van de Nederlanders geen vertrouwen meer heeft in de corona-aanpak, een vijfde gelooft heilig in complottheorieën. Benieuwd hoe die burgers maandag reageren op het eventuele nieuws dat FvD en Van Haga uit de coronacommissie zijn gegooid. Eén maand voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Nogmaals, de Tweede Kamer maakt Thierry Baudet en de zijnen zo groot als zij het wil.