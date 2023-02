Jommes, het is campagnetijd en dat betekent dat je ieder nieuwsbericht met een snuif zout moet nemen. Dus als we bij RTL Woke lezen dat Mark Rutte “Ach Kaagmens, zak er in” tegen Sigrid Kaag heeft geroepen, dan denken wij: de Magere Mannetjes zijn aan het bellen geslagen met de pers en de VPRO of de Correspedant waren té voorspelbare waterdragers, dus ditmaal droppen ze het “nieuws“ dat Rutte boos werd op Kaag bij RTL. Wij denken dan: best knap, van Mark, dat ie pas één keer uit z’n stekker is gegaan tegen het vleesgeworden dédain waarmee hij zich in een coalitie heeft opgesloten. De meeste mensen gaan voor veel minder, veel sneller uit hun stekker tegen, over of vanwege Sieg. Want zo leuk is dat reptiel niet. Geert bijvoorbeeld nog, vandaag, nadat ie ons topic had gezien waarin zijn partijgenoot Tony van Dijck ondiplomatiek werd onderwezen door Kaag, over hoe ze in de brandende zon het paleis van Assad uit geslopen was met haar armen vol chemische wapens, dus hoe durft hij boersjwaaze vragen te stellen over bankfilialen? Echt hoor: als je ziet dat Sjoerd Rimmer Oorlogsma zelfs bereid is om met de gemummificeerde resten van wijlen Theodor Holman in debat te gaan op Mastodon Twitter, dan weet een gezond mens genoeg: het is campagnetijd, geloof niets en wantrouw alles. Of in de woorden van Rutte: Hee D66, zák er in. Te beginnen bij de peilingen, ha ha ha.

Kijk de strijdlust bij Sjoerd ‘Pratende Kut verhult gebrek aan nek’ Stoersma dan

Kwoot RTL: “De woede-uitbarstingen van Rutte zijn al jaren bekend en berucht in Den Haag. "Hij gaat regelmatig uit zijn plaat", zegt een bron. Rutte kan snel boos worden, maar gaat dan ook weer diep door het stof, om de relatie goed te houden.”

De Roger Stone van de vvd, Kees Berghuis, werkte ooit bij RTL en als je bovenstaande zin ziet, zou het RTL-verhaal net zo goed uit de koker van de vvd kunnen komen. Als in: ‘We hebben Kaag heus wel onder controle en we zijn echt niet bang van haar hoor’. Punt van het topic blijft staan: vertrouw geen enkel mainstream medium dat zich op anonieme “Haagse bronnen” beroept voor stukjes spin. Je wordt belazerd waar je bij staat en de pers is medeplichtig.