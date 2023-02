Misschien is ze wel goed in diplomatie, ik ken dat wereldje niet zo, maar kan zijn dat ze daar goed op haar plek is. Het is in ieder geval niet met gewone mensen, maar mensen “van niveau”.

Er werd hoog opgegeven van haar prestaties, maar goed dat was door haar partij en die zullen dat altijd doen. Later hoor je dan dat het toch wat minder geweldig was dan voorgesteld werd. Ook dan kan je weer denken dat dit door politieke tegenstanders de wereld in is geholpen.

Ze is in ieder geval geen volksvertegenwoordigster of een goede minister, dat heeft ze echt laten zien. De arrogantie, ook laatst weer met vragen aan de minister. Gaat ze eerst Bergkamp vragen wat die PVVer vroeg (heel normale vragen) en dan iets over Syrië terwijl het over Nederlanders in geldnood gaat!

Ik heb ook met stomme verbazing gekeken naar dat treinongeluk van een persconferentie van enige maanden geleden over een metoo in 66. Dat was ontstellend slecht gedaan en lijkt mij een diplomaat onwaardig.

Kan het zijn dat Sieg wel de praat cultuur kent van de allerhoogste diplomatenwereld, maar niet die van volksvertegenwoordigers en burgers?

Zij zal wel gelukkiger zijn in de diplomatie en snap niet dat ze daar niet voor kiest.