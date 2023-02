: asml zou nooit zo groot zijn geworden als Philips de tent niet had verkocht hoorde ik laatst in een analyse. Wat maakt jou het uit dat ASML niet meer in handen is van philips? Het is nog steeds een Nederlands bedrijf. En philips gaat even ruk vanwege de misser met apneu apparaten. Maar leg me eens uit hoe dit jouw leven of de kwaliteit van het leven in Nederland beïnvloedt. bedrijven kennen nu eenmaal goede en slechte tijden. Het is een wonder dat het nog zo lang goed is gegaan met philips na de opkomst van electronica uit azie. De tijd van gloeilampen en buizenradio’s is al lang voorbij. Inmiddels is een bedrijf als booking (ook nederlands) 6x meer waard dan philips.