Doxing: het online knallen van iemands adresgegevens met de bedoeling om iemand BANG te maken, moet VERBOTEN worden. En vooral strafbaar. Want het verspreiden van iemands adres online mag tegenwoordig gewoon. Wie een koophuis heeft, is vindbaar via het Nationale Doxing Register aka kadaster, wie een bedrijf heeft, is vindbaar via de doxingkampioenen van de Kamer van Koophandel. Dus daar ga je al. Maar toch.

D66-Kamerlid Joost Sneller wil dat die gegevens afgeschermd worden zodat alleen nog beroepsgroepen als makelaars erbij kunnen. "We moeten zorgen dat kwaadwillenden minder makkelijk aan adresgegevens kunnen komen van bijvoorbeeld rechters, advocaten, journalisten en wetenschappers."

Enfin. Het waren 40 fantastische jaren op Het Internet (weet u nog WEBTEL 1996?) Maar nu is het toch echt over & sluiten met de Anonieme Rukkertjes, mensen die met een capuchon in het halfdonker achter hun laptop zitten, Max Pam, de Volkskrant, Bekende Buren en natuurlijk De Belastingdienst.