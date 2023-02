Hoe gevaarlijk is dit?

Nu schijnt het zo te zijn dat de Russen ook bepaalde "rode lijnen" respecteren, zoals geen targeting van hoogwaardigheidsbekleders op bezoek in Kiev en het voorkomen van afzwaaiers naar NAVO gebied, maar is dat een ongeschreven rode lijn of een zekere? Anders is dit een "juicy target".

Over die afzwaaiers: Laatst die inslag in Polen, van dat officiële onderzoek hebben we nooit meer iets gehoord. Was het een Russische afzwaaier of een Oekraïense S-300 luchtdoel-raket? Er mocht niemand bij de crash site komen en de Polen hielden de kaken stijf op elkaar. De Russen ontkenden, zoals gewoonlijk. Het was een te grote knal voor een S-300, volgens ooggetuigen. Zelenski reageerde in eerste instantie stellig dat het Russisch was.

Mijn idee is dat dit echt een Russische afzwaaier was, maar zowel de NAVO als de Russen niet gebaat waren bij een escalatie door zoiets onhandigs en "gezamenlijk" besloten is dit als een Oekraïense afzwaaier te beoordelen, ter voorkoming van allerlei Artikel 5 NAVO gedoe. Wat zou suggereren dat er toch op hoog nivo nog gepraat wordt tussen de NAVO en de Russen.