Het Azov Regiment binnen twee jaar onderdeel van de EU (?)

Je geeft ze een helm, scherpschuttersgeweer, Stinger/Panzerfaust, pantservoertuig, pantserhouwitser, Patriot-systeem, tank, en ze nemen een EU-lidmaatschap terwijl ze om je F16's vragen. Sorry, maar we gaan in de volle wetenschap dat het een soeverein land is dat door een supermacht werd binnengevallen even iets onaardigs zeggen over Oekraïne. Dit bericht van de Oekraïense premier Denys Shmyhal dat hij binnen twee jaar EU-lid wil zijn is van hetzelfde ongekalibreerde, entitled, wereldvreemde psychologische weefsel als die Oekraïense vluchtelingen die niet op een degelijke, dankbare manier om konden gaan met een all inclusive vluchtelingenverblijf in een vrijstaand huis te Hillegom.

Natuurlijk werd en wordt Shmyhals overmatige assertiviteit veroorzaakt en in stand gehouden door bijvoorbeeld Von Der Leyens speech waarin ze zei: "You are part of our family. Your future is in our Union, and our Union is not complete without you!" Maar zoals we eerder al benadrukten: je hoeft Oekraïne als zodanig niet te verheerlijken louter omdat het land binnengevallen is en zo'n 60% van de bevolking liever in de Europese dan Russische invloedssfeer leeft.

Dus, voor de goede orde, Oekraïne voldoet in werkelijk niets aan EU-standaarden. Transparency International schreef op 25 januari 2022 (!) nog: "Ukraine scored 32 points out of 100 possible in the Corruption Perceptions Index (CPI) for 2021. Our indicator has decreased by one point, and now Ukraine ranks 122nd out of 180 countries in the CPI. The African state of Eswatini (Swaziland) is next to Ukraine. Zambia, Nepal, Egypt, the Philippines, and Algeria are one point ahead — with 33 points each." Rechtsextremisme gedijt er in bijna elke sector en op elk niveau van hun samenleving. Het Azov Regiment is inmiddels officieel onderdeel van het Oekraïense leger (zie bovenstaand). Zelensky's eigen omgang met persvrijheid voldoet in niets aan EU-standaarden. En dat is nog even los van alle 'ontwerpfouten' in Oekraïne als concept en het feit dat Oekraïne formeel in staat van oorlog verkeert zolang Rusland het Oosten en de Krim bezet.

Maar goed, er komt dus een steeds zwaarder taboe op die kanttekeningen. En aangezien de EU-top straks op 3 februari in Kiev zelf wordt gehouden, voelt het onwaarschijnlijk dat die taboes de aandacht krijgen die ze verdienen.