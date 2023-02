Vroeger gingen we op pad met een caravan. Samen met de voortent hadden we pakweg 30 m². Samen met het feit dat je in een warm land het grootste deel van de dag buiten was, was dat best lekker. Na een paar dagen regen werd het toch wel wat minder. In de winter twee weken in de sneeuw, knus en fantastisch. Overdag op de ski´s of toch ten minste buiten om sneeuw te ruimen en samen met de buren een Zipfer of wat soldaat te maken. Toen het pensioen dichterbij kwam toch maar een echt huis genomen, want 30m² is leuk voor een paar weken, maar voor de rest toch wel erg tiny.