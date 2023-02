:

Ach houd toch op. Als Geert een stille weldoener was maakte hij gewoon een tikkie over aan die oudjes. Nu scoort hij ermee, en daarom is het te doen. Jij tuint daarin, logisch want je begrijpt het allemaal niet of je houdt van goedkope kermis, ook goed. Of je denkt dat Geert een lieve Sinterklaas is, ook goed. Dat jullie op Geert stemmen omdat hij dit soort naastenliefde in zich heeft is natuurlijk ook alleen maar liefde en dat is zo mooi aan jullie.