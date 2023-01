Een middelmatige "artieste" die blijkbaar door haar seksuele geaardheid, jaja lieve kijkbuiskinderen want dat speelt mee in de NPO rolodex. Echter wat van belang is voor de NPO rolodex is niet van belang voor mij en want ze is niet grappig, was nooit grappig maar viel dus in policor, tegenwoordig deugmens, aarde bij den linkschmens. Had je deze dame als stand-up comedian in Engeland of VS gehad toen ze aan haar carriere begon een jaar of 20 geleden, was ze van de bühne ge-"heckled" door het publiek.

En dan bij Jinek opeens verbaast zijn. Yeah right. Een normaal mens merkt meteen of de sfeer op de "vloer" echt goed is of gemaakt, zeker als je daar week in week uit aanschuift, tenzij je echt dom bent of sterker nog je ogen sluit want je gaat voor de centjes per optreden.