Er moesten wat mensen voor Van Nieuwkerk knielen om het te bewerkstelligen maar de frisse wind die over het Mediapark waait is: héérlijk. Ook in het oog van de storm: Claudia de Breij. Op een blauwe maandag mocht ook zij De Wereld Draait Door presenteren, maar, SORRY mevrouw De Breij, ze was echt waardeloos. Sindsdien mocht ze alleen nog aan de desk kruipen als tafeldame - en de rest van de tijd zat ze verstopt in de reet van Matthijs van Nieuwkerk. Claudia de Breij is een windvaan. Het kippetje op de toren, altijd bereid om er hoog van af te blazen. Claudia de Breij waait met alle windjes mee, als het maar de juiste is. Altijd maar mensen terechtwijzen, anderen de maat nemen en hoog van die toren blazen over Het Juiste. Als je de letters C L A U D I A D E B R E I J door elkaar husselt op een scrabblebord is de uitkomst altijd 'morele superioriteit'. Enfin, Claudia houdt nu natuurlijk wel haar mond over Matthijs, want die komt uit dezelfde kano - een kano met de naam KLIEK. En nu zit SHOWNIEUWS of all programma's te hameren op de hogere levensvorm Claudia de Breij en dat is zo enorm grappig. "Claudia waar blijft je reactie?", aldus Guido den Aantrekker. "Het is oorverdovend stil uit de hoek van zijn vrienden", aldus Bart Ettekoven. "Het is tijdens de Oudejaarsconference nog niet overgewaaid", denkt Evert Santegoeds. En GeenStijl - kijkt nooit Shownieuws - zit schaterlachend voor de televisie met een bak zoete, zoete popcorn. CLAUDIAAAAA! CLAUDIAAAAA!