Edwin Wagensveld is een domme debiel, die alleen maar provoceert om het provoceren. Een ondeugend jongetje dat het stadium van belletje-trekken nooit te boven is gekomen.

Dat de islam een naargeestig, onverdraagzaam, agressief kutgeloof is dat elke vorm van kritiek opvat als een belediging, hoeft Wagensveld niet aan te tonen. Dat is in de loop der jaren al te uit en te na aangetoond door serieuze criticasters: Salman Rushdie, Kurt Westergaard, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Pim Fortuyn, Charlie Hebdo, Geert Wilders, Lale Gul, etc. En je kunt het ook in de praktijk zien van vele islamitische landen: Iran, Afghanistan, Saoedi-Arabië, Pakistan, bepaalde Afrikaanse landen waar dat Boko Haram huishoudt.

Wagensveld hoort in dat rijtje niet thuis. Evenmin als zijn Zweedse geestverwant Rasmus Paludin, die net een koran in Zweden in de fik heeft gestoken. Domme, nutteloze provocatie, die er alleen toe dient om te kunnen zeggen: Zie je wel.

Dat laat allemaal onverlet dat Turkije onder Erdogan ook een heel eng land is. Ze zijn beledigd door die koranverbranding van Pasludan, waar ik me nog iets bij kan voorstellen, maar ze hebben geen enkele moeite met het verbranden van de Zweedse vlag, hetgeen m.i. toch ongeveer hetzelfde is.

Verder komt die gek van een Erdogan met steeds strengere eisen om de toetreding van Zweden (en Finland) tot de NAVO goed ter keuren. Hij eist nu dacht ik al de uitlevering van maar liefst 130 Turken die in Zweden asiel hebben gekregen. Het is te gek voor woorden. Ik zelf zou zeggen: gooi Turkije uit de NAVO en laat Finland en Zweden meteen toe. Het belang van Turkije - het beheer van de toegang tot de Zwarte Zee - lijkt mij strategisch lang niet zo interessant meer als in de 19e eeuw (maar goed, ik weet niets van militair-strategische zaken, en geef mijn mening graag voor een betere).

Moslims horen m.i. niet in westerse bondgenootschappen; niet in de NAVO en ook niet in de EU. Moslims zijn over het algemeen (ook zeker hier in Nederland), met wat uitzonderingen links en rechts, 'bad news'. Hoe meer je die kunt beperken tot hun eigen gebieden, des te beter. Maar voorlopig laten wij er nog steeds ca 50.000 per jaar als asielzoeker zich hier vestigen. Gekkenhuis.