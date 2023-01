Het is verstandig om dit geheel eens in het juiste perspectief te zien!

Richard de Mos had de grootste partij in den Haag en was als zodanig de Locoburgemeester.

In die tijd was mw. Krikke de burgemeester van den Haag. Zij was als zodanig ook betrokken bij die veel te grote brandstapel die de bevolking op het strand had opgebouwd, en die vervolgens met oud en nieuw in de hens ging en Scheveningen bijna in de as zette.

Den Haag in last! hoe moest men dit oplossen?

Als men burgemeester Krikke zou ontslaan, zou de locoburgemeester voorlopig haar plaats in moeten nemen. En dat zinde een aantal deugmensen in een aantal deugpartijen in de Haagse gemeenteraad niet.

Zie de gebeurtenissen in de volgende tijdschaal.

- Eerst volgde er op 1-okt-19 door justitie een inval met huiszoeking bij Richard

de Mos en zijn partijvriend.

- Op 10-okt-19 werd burgemeester Krikke ontslag aangezegd.

- Vervolgens mocht Richard de Mos niet tijdelijk burgemeester worden omdat hij

door justitie verdacht werd.

Kijk zo werkt de democratie in nederland, Richard de Mos zal echt niet geseponeerd worden, hij zal voor een klein feitje verder voor zijn leven beschadigd worden!

Er is totaal geen enkele Democratie in Nederand!