@Après toi | 23-01-23 | 13:45:

Dat is niet helemaal waar. Teveel mensen denken dat oorlog gevochten en gewonnen wordt met tanks maar er is veel meer voor nodig. Een lijstje van wat de Duitsers al gestuurd hebben en essentieel voor winst is (veel "non-lethal" maar van levensbelang):

107 border protection vehicles* (before: 95)

4 mobile and protected mine clearing systems*

168 mobile heating systems*

20 rocket launchers 70mm on pick-up trucks with rockets*

15 armoured recovery vehicles*

13 tank transporter tractor M1070 Oshkosh*

7 tracked and remote controlled infantry vehicles for support tasks*

143 Pick-ups*

216 generators

35 load-handling trucks 8x8

26 reconnaissance drones*

36 ambulances*

36.400 wool blankets

12 heavy duty trailer trucks*

55 anti-drone sensors and jammers*

30 drone detection systems*

6 lift trucks*

Iris-T SLM missiles*

60,000 rounds ammunition 40mm*

18,500 projectiles 155mm

18 load-handling trucks 8x8

50 MRAP vehicles DINGO

3 bridge-laying tanks BEAVER*

10 unmanned surface vessels*

14,000 sleeping bags

Mi-24 spare parts*

ammunition for multiple rocket launchers MARS II

spare parts for heavy machine gun M2

30 MG3 for armoured recovery vehicles

20 frequency range extensions for anti-drone devices*

17 heavy and medium bridge systems*

5 multiple rocket launchers MARS II with ammunition

14 self-propelled howitzers Panzerhaubitze 2000 (joint project with the Netherlands)

air defence system Iris-T SLM*

200 tents

116.000 winter jackets

80.000 winter trousers

240.000 winter hats

100,000 first aid kits*

405,000 pre-packaged military Meals Ready

30 self-propelled anti-aircraft guns GEPARD including circa 6.000 rounds of ammunition*

67 fridges for medical material

counter battery radar system COBRA*

4,000 rounds practice ammunitions for self-propelled anti-aircraft guns

54 M113 armoured personnel carriers (systems of Denmark, upgrades financed by Germany)*

53,000 rounds ammunitions for self-propelled anti-aircraft guns

20 laser target designators*

3,000 anti-tank weapons Panzerfaust 3 with 900 firing devices

14,900 anti-tank mines

500 Man Portable Air Defense Systems STINGER

2,700 Man Portable Air Defense Systems STRELA

22 million rounds of ammunition for fire arms

50 bunker buster missiles

100 machine gun MG3 with 500 spare barrels and breechblocks

100,000 hand grenades

5,300 explosive charges

100,000 m detonating cord and 100.000 detonators

350,000 detonators

10 anti-drone guns*

100 auto-injector devices

28,000 combat helmets

15 palettes military clothing

280 vehicles (trucks, minibuses, all-terrain vehicles)

6 palettes material for explosive ordnance disposal

125 binoculars

1,200 hospital beds

18 palettes medical material, 60 surgical lights

protective clothing, surgical masks

600 safety glasses

1 radio frequency system

3,000 field telephones with 5.000 cable reels and carrying straps

1 field hospital (joint project with Estonia)*

353 night vision goggles*

12 electronic anti-drone devices*

165 field glasses*

medical material (inter alia back packs, compression bandages)

38 laser range finders*

Diesel and gasoline (ongoing deliveries)*

10 tons AdBlue*

500 medical gauzes*

MiG-29 spare parts*

30 protected vehicles*

7,944 man-portable anti-tank weapons RGW 90 Matador*

6 mobile decontamination vehicles HEP 70 including decontamination material

10 HMMWV (8x ground radar capability, 2x jamming/anti drone capability)*

7 radio jammers*

8 mobile ground surveillance radars and thermal imaging cameras*

4 mobile and protected mine clearing systems*

1 high frequency unit with equipment*